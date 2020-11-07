Джонни Депп рассказал о просьбе кинокомпании отказаться от роли в «Фантастических тварях»

Голливудский актёр Джонни Депп заявил, что ему пришлось отказаться от роли Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари» после двух предыдущих фильмов. Об этом он написал в своем Instagram.

Третью часть «Фантастических тварей» начнут снимать, несмотря на коронавирус

По словам актера, его попросили отказаться от роли в компании Warner Bros., которая начала производство спин-оффа «Гарри Поттера», сообщает RT.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — отметил Депп.

Кто заменит Деппа, пока не известно.

Выход третьего фильма серии «Фантастические твари» на экраны запланирован на лето 2022 года.

Ранее журналист и кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, как дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп, получила роль в новом научно-фантастическом триллере Voyagers («Путешественники»).

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