Джонни Депп рассказал о просьбе кинокомпании отказаться от роли в «Фантастических тварях»

По словам актера, его попросили отказаться от роли в компании Warner Bros., которая начала производство спин-оффа «Гарри Поттера», сообщает RT.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — отметил Депп.

Кто заменит Деппа, пока не известно.

Выход третьего фильма серии «Фантастические твари» на экраны запланирован на лето 2022 года.

Ранее журналист и кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, как дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп, получила роль в новом научно-фантастическом триллере Voyagers («Путешественники»).

