Джонни Депп рассказал о просьбе кинокомпании отказаться от роли в «Фантастических тварях»
Голливудский актёр Джонни Депп заявил, что ему пришлось отказаться от роли Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари» после двух предыдущих фильмов. Об этом он написал в своем Instagram.
По словам актера, его попросили отказаться от роли в компании Warner Bros., которая начала производство спин-оффа «Гарри Поттера», сообщает RT.
«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — отметил Депп.
Кто заменит Деппа, пока не известно.
Выход третьего фильма серии «Фантастические твари» на экраны запланирован на лето 2022 года.
Ранее журналист и кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, как дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп, получила роль в новом научно-фантастическом триллере Voyagers («Путешественники»).
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