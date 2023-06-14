Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом официально покажут в России
Прокат фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях стартует в российских кинотеатрах 20 июля, сообщает пресс-служба кинокомпании Russian World Vision.
Картина рассказывает историю женщины из низшего сословия по имени Жанна Вобернье (Майвенн), которую богатый кавалер граф Дюбарри познакомил с королём Людовиком XV в исполнении Деппа. В итоге девушка становится королевской фавориткой, однако придворные выступают против куртизанки.
Отметим, что фильм «Жанна Дюбарри» стал первым для Деппа после развода и суда с актрисой Эмбер Хёрд.
Ранее фильм «Жанна Дюбарри» открыл 76 Каннский международный кинофестиваль. Картину приветствовали овациями, сообщает RT.
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