Вышел русский трейлер фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Кинокомпания Russian World Vision опубликовала на своём YouTube-канале первый русскоязычный трейлер фильма «Жанна Дюбарри», одну из главных ролей в котором сыграл Джонни Депп.

Картина, которая открыла 76 Каннский международный кинофестиваль, рассказывает историю Жанны Вобернье, роль которой исполнила Майвенн. Это женщина из низшего сословия, которая становится фавориткой короля Людовика XV (Джонни Депп).

Фильм «Жанна Дюбарри» стал первым для Деппа после развода и суда с актрисой Эмбер Хёрд.

Ранее кинокомпания Russian World Vision объявила, что прокат фильма «Жанна Дюбарри» стартует в российских кинотеатрах 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Russian World Vision
ТЕГИ:КультураТрейлерКиноДжонни Депп

Горячие новости

Все новости

партнеры