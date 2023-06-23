Вышел русский трейлер фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Картина, которая открыла 76 Каннский международный кинофестиваль, рассказывает историю Жанны Вобернье, роль которой исполнила Майвенн. Это женщина из низшего сословия, которая становится фавориткой короля Людовика XV (Джонни Депп).

Фильм «Жанна Дюбарри» стал первым для Деппа после развода и суда с актрисой Эмбер Хёрд.

Ранее кинокомпания Russian World Vision объявила, что прокат фильма «Жанна Дюбарри» стартует в российских кинотеатрах 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

