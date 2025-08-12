Джонни Депп назвал условие для возвращения к роли капитана Джека Воробья
Джонни Депп готов вернуться к роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Об этом в интервью Entertainment Weekly заявил продюсер франшизы Джерри Брукхаймер.
По его словам, он обсудил с актёром возможность повторить его культовую роль в шестой части. В итоге Депп выразил готовность вернуться, но с одним условием.
«Ему нужен достойный сценарий. Я думаю, что если ему понравится, как написана его роль, то Джонни вернётся. Как мы все знаем, всё дело в том, что написано на бумаге», - указал Брукхаймер.
Ранее в СМИ появилась информация, что студия Disney отказалась от идеи продолжать серию фильмов без Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
