Джим Керри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»
Актер Джим Керри появится в фильме «Соник в кино-3» в роли главного антагониста доктора Роботника, пишет Variety.
Создатели ленты выпустили тизер, в котором слышно характерное кудахтанье знаменательного персонажа. Несмотря на падение Роботника с гигантского робота в последнем фильме франшизы, которое сложно пережить, в сцене после титров выясняется, что тело доктора не было найдено, поэтому его возвращение все же возможно.
Мировые сборы второго «Соника» составляют 870,8 миллиона долларов, поэтому энтузиазм Paramount, связанный со съемками продолжения вполне объясним.
Ранее в «Институте развития интернета» (ИРИ) рассказали «Радиоточке НСН», что в 2024 году россияне увидят первый сериал на тему СВО «20/22», супергеройский мультфильм «Невский», а также шпионскую драму «ГДР» о противостоянии мировых разведок в 1990-е.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru