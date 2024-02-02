Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис снимутся в фильме Джии Копполы
2 февраля 202417:56
Памела Андерсон и Джейми Ли Кертис сыграют в новом фильме Джии Копполы, в центре сюжета, которого 50-летняя танцовщица, оставшаяся без работы, сообщает Deadline.
Главной героине предстоит обрести себя, найти новую работу и найти общий язык со своей дочерью.
В ленте также снимутся Дейв Батиста, Билли Лурд и Бренда Сонг. Известно, что съемки будут проходить в Лас-Вегасе
Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru