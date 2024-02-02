Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис снимутся в фильме Джии Копполы

Памела Андерсон и Джейми Ли Кертис сыграют в новом фильме Джии Копполы, в центре сюжета, которого 50-летняя танцовщица, оставшаяся без работы, сообщает Deadline.

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Главной героине предстоит обрести себя, найти новую работу и найти общий язык со своей дочерью.

В ленте также снимутся Дейв Батиста, Билли Лурд и Бренда Сонг. Известно, что съемки будут проходить в Лас-Вегасе

Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/curtisleejamie
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