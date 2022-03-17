Брюс Уиллис завершит карьеру из-за серьезной болезни
Знаменитый американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Об этом сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что у 66-летнего актера пока ранняя стадия заболевания, при этом он все равно уже не может запоминать тексты. В связи с этим на съемочной площадке актер всегда использует суфлер, что усложняет рабочий процесс.
Информация о болезни знаменитости появилась в СМИ еще в прошлом году, но сейчас состояние Уиллиса сильно ухудшилось.
По данным источника, перед уходом он планирует сняться в 11 фильмах.
Деменция – это приобретенное слабоумие. В результате этого заболевания у человека снижается познавательная деятельность с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков. В том числе деменция характеризуется проблемами с памятью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru