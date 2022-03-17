Брюс Уиллис завершит карьеру из-за серьезной болезни

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Об этом сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что у 66-летнего актера пока ранняя стадия заболевания, при этом он все равно уже не может запоминать тексты. В связи с этим на съемочной площадке актер всегда использует суфлер, что усложняет рабочий процесс.

Информация о болезни знаменитости появилась в СМИ еще в прошлом году, но сейчас состояние Уиллиса сильно ухудшилось.