Брюс Уиллис завершит карьеру из-за серьезной болезни

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Об этом сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что у 66-летнего актера пока ранняя стадия заболевания, при этом он все равно уже не может запоминать тексты. В связи с этим на съемочной площадке актер всегда использует суфлер, что усложняет рабочий процесс.

Информация о болезни знаменитости появилась в СМИ еще в прошлом году, но сейчас состояние Уиллиса сильно ухудшилось.

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По данным источника, перед уходом он планирует сняться в 11 фильмах.

Деменция – это приобретенное слабоумие. В результате этого заболевания у человека снижается познавательная деятельность с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков. В том числе деменция характеризуется проблемами с памятью.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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