Джим Керри назвал причину возвращения в кино

По его словам, говоря о завершении карьеры он просто погорячился. Керри отметил, что не мог не вернуться, так как должен был снова сыграть доктора Роботника во вселенной «Соника».

«Кроме того, с тех пор я купил много вещей и, честно говоря, мне нужны деньги», - пошутил 62-летний артист.

В мировой прокат фильм «Соник в кино 3» выйдет 20 декабря.

Ранее российские власти внесли Джима Керри в список граждан Канады, которым был запрещён въезд на территорию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

