Джим Керри назвал причину возвращения в кино
Канадский актёр Джим Керри в интервью AP Entertainment назвал преувеличением своё заявление об уходе из кино, сделанное в 2022 году.
По его словам, говоря о завершении карьеры он просто погорячился. Керри отметил, что не мог не вернуться, так как должен был снова сыграть доктора Роботника во вселенной «Соника».
«Кроме того, с тех пор я купил много вещей и, честно говоря, мне нужны деньги», - пошутил 62-летний артист.
В мировой прокат фильм «Соник в кино 3» выйдет 20 декабря.
Ранее российские власти внесли Джима Керри в список граждан Канады, которым был запрещён въезд на территорию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru