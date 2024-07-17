Работу Хокни «Бассейн» из коллекции Джима Керри продадут с аукциона

При этом, он потерял интерес к своему прежнему увлечению – коллекционированию шедевров живописи. Более того, он решил распродать все, приобретённые ранее картины известных художников.

Аукционный дом Bonhams 25 июля проведет торги, на которых будет распродаваться коллекция голливудского Керри. Всего выставят 35 произведений живописи, которые коллекционировал актер в течение 30 лет, сообщили в аукционном доме.

Топ-лотом торгов станет картина Дэвида Хокни «Бассейн» с эстимейтом $30–40 тысяч.

Ранее Джим Керри купил NFT с изображением старого советского санатория в Грузии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

