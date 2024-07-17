Работу Хокни «Бассейн» из коллекции Джима Керри продадут с аукциона
Американский актер Джим Керри решил коллекционировать NFT-картины - цифровые изображения, которые также претендуют на авторское право и особенно ценятся среди коллекционеров, любителей искусства и даже геймеров.
При этом, он потерял интерес к своему прежнему увлечению – коллекционированию шедевров живописи. Более того, он решил распродать все, приобретённые ранее картины известных художников.
Аукционный дом Bonhams 25 июля проведет торги, на которых будет распродаваться коллекция голливудского Керри. Всего выставят 35 произведений живописи, которые коллекционировал актер в течение 30 лет, сообщили в аукционном доме.
Топ-лотом торгов станет картина Дэвида Хокни «Бассейн» с эстимейтом $30–40 тысяч.
Ранее Джим Керри купил NFT с изображением старого советского санатория в Грузии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картофель в России подешевел впервые с середины апреля 2024 года
- Работу Хокни «Бассейн» из коллекции Джима Керри продадут с аукциона
- В Крыму потушили Карадагский заповедник
- Авербух поддержал отказ от показа Олимпиады в России по телевидению
- Депутат Горелкин призвал бороться с псевдоврачами
- Три активиста пытались сорвать выступление Лаврова во время заседания СБ ООН
- Таможня рассказала о мошеннической схеме с «Иваном Ивановичем»
- СМИ: Центр цифровизации образования загорелся в Москве
- В Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды
- В ЦБ объяснили, что оружие сотрудникам банка в новых регионах РФ нужно для охраны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru