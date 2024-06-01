Джигурда опроверг слухи о том, что он отправляется на СВО

«Да, я ещё в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста», - сказал артист в беседе с RT.

Джигурда отметил, что продолжает помогать фронту: привозит в Донбасс гумпомощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны, а также выступает перед бойцами.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что актер собрался служить в зоне СВО, при этом он хочет попасть в подразделение, где находятся муж блогера Елены Блиновской и бывший адвокат актера Михаила Ефремова, отмечает «Радиоточка НСН».

