Джигурда опроверг слухи о том, что он отправляется на СВО

Шоумен Никита Джигурда опроверг слухи о том, что он отправляется на спецоперацию.

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«Да, я ещё в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста», - сказал артист в беседе с RT.

Джигурда отметил, что продолжает помогать фронту: привозит в Донбасс гумпомощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны, а также выступает перед бойцами.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что актер собрался служить в зоне СВО, при этом он хочет попасть в подразделение, где находятся муж блогера Елены Блиновской и бывший адвокат актера Михаила Ефремова, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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