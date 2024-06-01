Джигурда опроверг слухи о том, что он отправляется на СВО
1 июня 202415:56
Шоумен Никита Джигурда опроверг слухи о том, что он отправляется на спецоперацию.
«Да, я ещё в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста», - сказал артист в беседе с RT.
Джигурда отметил, что продолжает помогать фронту: привозит в Донбасс гумпомощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны, а также выступает перед бойцами.
Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что актер собрался служить в зоне СВО, при этом он хочет попасть в подразделение, где находятся муж блогера Елены Блиновской и бывший адвокат актера Михаила Ефремова, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru