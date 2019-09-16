Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Он записал видеообращение к поклонникам, часть которого произнёс на русском языке. Запись транслировали по международному телеканалу «Центрального телевидения Китая».
«Хотел поздороваться со своими друзьями и поклонниками из русскоязычных стран и регионов. Недавно я должен был отправиться в Россию, чтобы встретиться с вами. Однако по некоторым причинам, к большому сожалению, я не смог прилететь. Прошу прощения», — цитирует актёра «Свободная пресса».
Напомним, кинокартина «Тайна печати дракона» является совместной работой России и Китая. Фильм стал продолжением саги «Вий», которая вышла на экраны в 2014 году. В сиквеле, помимо Джеки Чана, снялся Арнольд Шварценеггер. Премьера состоялась в России 11 сентября, отмечает Ura.ru. Об отмене визита Джеки Чана стало известно накануне, сообщает телеканал «360».
Ранее НСН писала, что Чана и Шварценеггера в России поджидают коллекторы. Они намерены обратиться к актёрам за помощью, так как уверены, что те стали тоже жертвами обмана — часть их гонораров за съёмки в картине была выплачена продюсерами из средств, добытых преступным путём. Подробнее об этом, в материале НСН.
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