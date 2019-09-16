Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России

Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Он записал видеообращение к поклонникам, часть которого произнёс на русском языке. Запись транслировали по международному телеканалу «Центрального телевидения Китая».

«Хотел поздороваться со своими друзьями и поклонниками из русскоязычных стран и регионов. Недавно я должен был отправиться в Россию, чтобы встретиться с вами. Однако по некоторым причинам, к большому сожалению, я не смог прилететь. Прошу прощения», — цитирует актёра «Свободная пресса».