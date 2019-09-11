Джеки Чан отменил визит в Россию из-за страха перед коллекторами
Партнёр микрофинансовой компании сообщил НСН, что видит причиной отмены визита актёра его нежелание ассоциироваться с российскими продюсерами.
Актёр Джеки Чан не приедет в Москву на премьеру фильма со своим участием «Тайна печати дракона». Как сообщают организаторы визита актёра, отмена произошла «из-за непредвиденных изменений в графике артиста 11 сентября», пишет ТАСС.
Однако истинную причину изменений планов звезды видит в опасении встречи с коллекторами партнёр компании МФК «Кредит 911», которая была нанята представителями кредиторов продюсера фильма, Владимир Костяев. Напомним, в конце августа стало известно о долгах актёра и его американского коллеги Арнольда Шварценеггера перед кинокомпанией ООО «Русская Фильм Группа» (РФГ). Артисты, по мнению Костяева, получили гонорар за съёмки в фильме «Тайна печати дракона», сами того не зная, из средств, добытых преступным путём.
По словам Костяева, 12 сентября он должен был передать Джеки Чану официальное письмо о долговой ситуации. Однако незадолго до этого он узнал, что встреча не состоится.
«Считаю, что единственная причина отмена визита Джеки Чана — это то, что он решил избежать встречи с нами. Он не хочет, чтобы его имя публично ассоциировалось с российскими продюсерами, имеющими весьма спорную репутацию. До этого мы отправляли это письмо по всем официальным контактам артиста и по социальным сетям. Полагаю, Джеки Чан прочел его и сделал выводы», — рассказал Костяев.
Кроме того, собеседник НСН утверждает, что не имеет отношения к отказу Арнольда Шварценеггера прилететь на премьеру фильма, о чем тоже сообщили производители, так как «с ним еще не выходили на связь и не успели с ним поработать».
Напомним, ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвящённая иску российских коллекторов к Шварценеггеру и Джеки Чану. В ходе неё организаторы иска к актёрам заявили, что не имеют своей целью взыскать деньги с зарубежных звёзд, а хотят лишь обратиться к ним за помощью в разрешении долгового спора.
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