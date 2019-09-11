Джеки Чан отменил визит в Россию из-за страха перед коллекторами

«Считаю, что единственная причина отмена визита Джеки Чана — это то, что он решил избежать встречи с нами. Он не хочет, чтобы его имя публично ассоциировалось с российскими продюсерами, имеющими весьма спорную репутацию. До этого мы отправляли это письмо по всем официальным контактам артиста и по социальным сетям. Полагаю, Джеки Чан прочел его и сделал выводы», — рассказал Костяев.

Кроме того, собеседник НСН утверждает, что не имеет отношения к отказу Арнольда Шварценеггера прилететь на премьеру фильма, о чем тоже сообщили производители, так как «с ним еще не выходили на связь и не успели с ним поработать».

Напомним, ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвящённая иску российских коллекторов к Шварценеггеру и Джеки Чану. В ходе неё организаторы иска к актёрам заявили, что не имеют своей целью взыскать деньги с зарубежных звёзд, а хотят лишь обратиться к ним за помощью в разрешении долгового спора.

