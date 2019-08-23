Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера в России встретят коллекторы

Актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера по приезду в Россию на премьеру фильма «Тайна печати дракона» встретят коллекторы. Об этом НСН рассказал партнёр микрофинансовой компании «Кредит 911» Владимир Костяев.

По его словам, к нему обратился представитель арбитражного управляющего Максим Доценко, ведущий дело о банкротстве кинокомпании ООО «Русская Фильм Группа» (РФГ). Компания, выпустившая фильм «Вий 3D», занимается выпуском продолжения, которое и будут презентовать в России актёры. Однако продюсеры задолжали РФГ ещё за первую часть.

«Скрыв эти средства от спонсоров, продюсеры сняли новый фильм, уже пригласив в него известных актёров Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера. Представители потерпевшей стороны считают, что актёры, сами того не зная, получили гонорары из средств, добытых преступным путем. Поэтому нам предлагается взыскать с них 216 миллионов рублей в рамках привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО “Русская Фильм Группа”», — рассказал Костяев.