Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера в России встретят коллекторы
Партнёр микрофинансовой компании рассказал НСН, чего хотят добиться от актёров коллекторы.
Актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера по приезду в Россию на премьеру фильма «Тайна печати дракона» встретят коллекторы. Об этом НСН рассказал партнёр микрофинансовой компании «Кредит 911» Владимир Костяев.
По его словам, к нему обратился представитель арбитражного управляющего Максим Доценко, ведущий дело о банкротстве кинокомпании ООО «Русская Фильм Группа» (РФГ). Компания, выпустившая фильм «Вий 3D», занимается выпуском продолжения, которое и будут презентовать в России актёры. Однако продюсеры задолжали РФГ ещё за первую часть.
«Скрыв эти средства от спонсоров, продюсеры сняли новый фильм, уже пригласив в него известных актёров Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера. Представители потерпевшей стороны считают, что актёры, сами того не зная, получили гонорары из средств, добытых преступным путем. Поэтому нам предлагается взыскать с них 216 миллионов рублей в рамках привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО “Русская Фильм Группа”», — рассказал Костяев.
Иск о привлечении к ответственности знаменитостей был подан в Арбитражный суд Москвы 19 августа. Коллекторы надеются встретить артистов на премьере и прояснить природу долга. Их целью, по словам Костяева, является заключение мирового соглашения.
Ранее о задолженности артистов и сопродюсера картины «Тайна печати дракона» China Film Group сообщил конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров. Примечательно, что Чан и Шварценеггер сыграли в злополучном фильме эпизодические роли. Это первый случай, когда в России пытаются привлечь к судебным разбирательствам кинозвёзд мирового масштаба.
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