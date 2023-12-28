«Джеймса Бонда» вызвали в суд из-за прогулки в запрещенной зоне

Отмечается, что «Джеймс Бонд» ходил «во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне», нарушая установленные запреты и ограничения. Согласно правилам посещения парка, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам и специально отведенным тропам. За несоблюдение этого правила полагается до шести месяцев тюремного срока и штраф до $5 тыс.



Обвинение актеру предъявили во вторник, он должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января.

Ранее бывшая помощница голливудского актера Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера, напоминает RT.

