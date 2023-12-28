«Джеймса Бонда» вызвали в суд из-за прогулки в запрещенной зоне
Ирландского актера Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в запрещенной зоне, передает телеканал CNN со ссылкой на судебный документ.
Отмечается, что «Джеймс Бонд» ходил «во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне», нарушая установленные запреты и ограничения. Согласно правилам посещения парка, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам и специально отведенным тропам. За несоблюдение этого правила полагается до шести месяцев тюремного срока и штраф до $5 тыс.
Обвинение актеру предъявили во вторник, он должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января.
Ранее бывшая помощница голливудского актера Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера, напоминает RT.
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