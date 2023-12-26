Актер из «Слова пацана» Базанов арестован по делу об убийстве

В Москве Замоскворецкий суд арестовал Сергея Базанова на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в 2011 году.

Отмечается, что Базанов, действовал в составе группы, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы.

Ранее стало известно, что СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слово пацана» в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

