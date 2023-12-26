Актер из «Слова пацана» Базанов арестован по делу об убийстве
26 декабря 202301:28
Сыгравший эпизодическую роль в сериале «Слово пацана» актер обвинен в убийстве, сообщает телеканал «360».
В Москве Замоскворецкий суд арестовал Сергея Базанова на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в 2011 году.
Отмечается, что Базанов, действовал в составе группы, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы.
Ранее стало известно, что СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слово пацана» в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru