Джаред Лето станцевал под «Ленинград»

Рок-музыкант и актер Джаред Лето в своем Instagram опубликовал видео, на котором он отрывается под песню «Дачники» группировки «Ленинград». За его спиной на стене висит карта России, а на голове артиста надета шапка-ушанка. Ролик был снят несколько лет назад, когда музыкант приезжал в Россию.

Его использовали, как приветствие Лето в программе «Вечерний Ургант». Джаред Лето не объяснил своим подписчикам в социальной сети, что заставило его сегодня вспомнить о России и опубликовать видео почти 6-летней давности.

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Фото: Instagram/jaredleto
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