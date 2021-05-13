Джаред Лето станцевал под «Ленинград»

Рок-музыкант и актер Джаред Лето в своем Instagram опубликовал видео, на котором он отрывается под песню «Дачники» группировки «Ленинград». За его спиной на стене висит карта России, а на голове артиста надета шапка-ушанка. Ролик был снят несколько лет назад, когда музыкант приезжал в Россию.