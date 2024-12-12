Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди

По данным издания, переговоры с ним перешли в финальную стадию.

В центре сюжета картины – история женщины-репортера, которая намерена найти настоящего убийцу президента США Джона Кеннеди. Уже известно, что в фильме дали свое согласие сниматься Аль Пачино, Брендан Фрейзер, Брайан Крэнстон и Джессика Честейн. Съемки стартуют в начале 2025 года.

Ранее стало известно, что Брендан Фрейзер и Джессика Честейн сыграют в фильме об убийстве Джона Кеннеди, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

