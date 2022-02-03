«Дюна» претендует в 11 номинациях на премию БАФТА
Фантастический боевик «Дюна» режиссера Дени Вильнева получил больше всего номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА). Картина, как передает ТАСС, претендует по победу в 11 категориях.
Среди прочих номинаций фильм претендует на приз в категории »Лучший фильм».
На втором месте по числу номинаций идет фильм режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса». Эта лента уже получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Теперь фильм претендует на награды БАФТА в восьми категориях, в том числе на «Лучшую мужскую роль» (Бенедикт Камбербэтч).
Шесть номинаций у ленты Кеннета Браны «Белфаст», по пять - у фильмов «Лакричная пицца» Пола Томаса Ангдресона, «Не время умирать» Кэри Дзёдзи Фукунаги и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.
Юбилейная 75-я церемония вручения «бронзовых масок» БАФТА состоится 13 марта в лондонском Альберт-холле.
Хорошая литературная основа и тоска по эпической фантастике на большом экране сделали фильм «Дюна» столь востребованным у массового зрителя, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
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