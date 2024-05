«Дюна» и «Евгений Онегин»: Названы самые популярные аудиокниги весны 2024 года

Также в топ-10 самых прослушиваемых аудиокниг попали антология «Великие научно-фантастические рассказы, год 1939» под редакцией Айзека Азимова и Мартина Гринберга и книжный сериал Ольги Птицевой «Край чудес» в жанре городского хоррора. Большой интерес пользователи сервиса проявили и к роману в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Топ нон-фикшн литературы возглавила новая книга Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем». В список самых популярных книг также вошли мемуары «Сказать жизни “Да!”: психолог в концлагере» Виктора Франкла и книга о создании видеоигры «The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт» Николя Денешо.

Самой востребованной детской аудиокнигой стало произведение «Женькин клад и другие школьные рассказы» Игоря Носова. На втором месте расположился сборник историй о персонажах популярного мультсериала персонажах «Смешарики. Волшебные приключения» Михаила Черняк. При этом на третьей позиции топа «365 лучших сказок и басен мира» Оскара Уайльда. Большую часть книг, наиболее интересных детям, составили сказки.



В рейтинге учитывались действия подписчиков Плюса с опцией Букмейт, которые прослушали более 2 минут аудиокниг.