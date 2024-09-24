Дюма без Касселя: «Графу Монте-Кристо» предрекли сборы в 150 миллионов рублей

Картина режиссеров Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта, которой в 2024 году 12 минут аплодировали в Каннах, заняла первую строчку проката в России и странах СНГ. За минувшие выходные драма собрала 58,6 млн рублей, следует из данных портала kinobusiness.com. Исаев допустил, что российский зритель не заинтересован в новой экранизации известного литературного произведения.

«У романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" было множество экранизаций, у большинства зрителей нет стимула идти и еще раз смотреть очередной подобный фильм. Они и проголосовали рублем в том объеме, в котором мы видим. Даже такие топовые имена французских актеров, как Венсан Кассель могут привлекать аудиторию в скромных величинах. Если и этих имен нет, то говорить не о чем. Фильм "Граф Монте-Кристо" будет в рамках динамики, которую показывают хорошие жанровые, костюмные зарубежные фильмы. Чудес не покажет, будет идти с неким плановым ступенчатым падением от 40 до 60% от уикенда к уикенду. Если он соберет 150 миллионов по итогу, это будет очень хорошая цифра. Возможно, он не соберет и этого с учетом большого размытия по предложению. Ожидать чего-то большего от этой картины, особенно с учетом ее хронометража не стоит», - пояснил он.