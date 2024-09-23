В российских кинотеатрах покажут фильм Джонни Деппа «Моди» про известного художника
Премьера «Моди: Три дня на крыльях безумия», второго режиссерского проекта Джонни Деппа, состоится 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. В российский прокат картину выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision. Дата релиза будет объявлена позднее.
Картина расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного своим друзьям как «Моди». Бурные события разворачиваются на улицах и в барах Парижа 1916 года. Обаятельный хулиган Моди окунается в пучину богемной жизни Парижа в попытках понравиться критикам и продать свои работы.
Ранее стало известно, что американский актер Джонни Депп будет удостоен награды за достижения всей жизни на Римском кинофестивале. Римский кинофестиваль проводится между Венецианским и Туринским фестивалями. Церемония награждения состоится в октября. Помимо Деппа награды за достижения всей жизни получат кинематографисты Вигго Мортенсен и Фрэнсис Форд Коппола. Свою новую режиссерскую работу «Моди» Депп представит и на этом фестивале.
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