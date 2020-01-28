Поргина озвучила последние слова Караченцова

Людмила Поргина раскрыла последние слова, которые её супруг Николай Караченцов произнёс непосредственно перед смертью. Признание вдовы сенсационно прозвучало на сцене «Ленкома», где прошёл вечер памяти Народного артиста РСФСР.

Как рассказала актриса, перед кончиной Николай Петрович произнёс следующее: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме – театре». Между тем, самым трогательным моментом памятного вечера стало выступление младшей внучки Караченцова, четырехлетней Ольги, сообщает издание «Дни.ру».

Вечер памяти Николая Караченцова планировалось сначала провести в октябре прошлого года (актер родился 27 октября 1944 года, а умер 26 октября 2018 года). Однако мероприятие было вынужденно отменено в связи с кончиной художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова.

