Поргина жёстко раскритиковала массовые увольнения в театре имени Ермоловой
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Поргина заявила, что у её коллег, уволенных из театра имени Ермоловой, на нервной почве могут случиться инфаркты и инсульты, сообщает NEWS.ru.
По её словам, художественному руководителю театра Олегу Меньшикову не стоило «так резко увольнять 18 человек». Она считает, что вместо этого стоило придумать спектакль, чтобы занять актёров.
«А если у них будут инсульты, инфаркты на нервной почве? Если они начнут голодать. Зачем он грех на душу берёт?» - недоумевает артистка.
Поргина добавила, что из-за пандемии коронавируса сейчас «жестокое время по отношению к артистам», поэтому руководству театра стоило дать артистам «хоть какую-то надежду продержаться».
Ранее уволенные из театра имени Ермоловой артисты направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали, что заннимающий пост худрука Меньшиков снял с репертуара 90 % постановок, которые заменил работами, где сам исполнял главные роли, сообщают «Невские новости».
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