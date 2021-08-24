Поргина жёстко раскритиковала массовые увольнения в театре имени Ермоловой

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Поргина заявила, что у её коллег, уволенных из театра имени Ермоловой, на нервной почве могут случиться инфаркты и инсульты, сообщает NEWS.ru.

По её словам, художественному руководителю театра Олегу Меньшикову не стоило «так резко увольнять 18 человек». Она считает, что вместо этого стоило придумать спектакль, чтобы занять актёров.

«А если у них будут инсульты, инфаркты на нервной почве? Если они начнут голодать. Зачем он грех на душу берёт?» - недоумевает артистка.

Поргина добавила, что из-за пандемии коронавируса сейчас «жестокое время по отношению к артистам», поэтому руководству театра стоило дать артистам «хоть какую-то надежду продержаться».

Ранее уволенные из театра имени Ермоловой артисты направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали, что заннимающий пост худрука Меньшиков снял с репертуара 90 % постановок, которые заменил работами, где сам исполнял главные роли, сообщают «Невские новости».