Дугин назвал Егора Летова настоящим патриотом
Основатель группы «Гражданская оборона» Егор Летов был настоящим патриотом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил философ и политолог Александр Дугин.
По его словам, музыкант был прекрасным поэтом, а также глубоко искренним и тонким человеком, что является большой редкостью.
Он напомнил, что о грандиозном масштабе популярности Летова говорит тот факт, что на каждой стене и каждом заборе было написано «ГрОб», то есть название группы «Гражданская оборона».
«Это была как раз отсылка к Егору Летову, его творчеству, его программе, народному русскому анархизму», — заключил Дугин.
Ранее лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко заявил «Радиоточке НСН», что Егор Летов выступил бы против учреждения государственной премии в свою честь.
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