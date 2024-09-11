Дугин назвал Егора Летова настоящим патриотом

Основатель группы «Гражданская оборона» Егор Летов был настоящим патриотом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил философ и политолог Александр Дугин.

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По его словам, музыкант был прекрасным поэтом, а также глубоко искренним и тонким человеком, что является большой редкостью.

Он напомнил, что о грандиозном масштабе популярности Летова говорит тот факт, что на каждой стене и каждом заборе было написано «ГрОб», то есть название группы «Гражданская оборона».

«Это была как раз отсылка к Егору Летову, его творчеству, его программе, народному русскому анархизму», — заключил Дугин.

Ранее лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко заявил «Радиоточке НСН», что Егор Летов выступил бы против учреждения государственной премии в свою честь.

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