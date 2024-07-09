«Другая сторона Хоя»: Дочь лидера «Сектора Газа» раскрыла секреты фильма об отце

«Три кандидатуры - это было режиссерское видение, потом мы еще вели обсуждения с режиссером Владимиром Щегольковым, и еще парочка кандидатов была. При этом на сегодня мы уже пришли к одному кандидату, остались только нюансы, но пока держим его имя в секрете. У этого актера очень плотный график, в этой связи съемки могут начаться на дистанции от августа до марта следующего года. Это актер, играющий и в фильмах, и в спектаклях, и здесь придется лавировать между его занятостью и там, и тут, и нашим проектом», - сказала Клинских.

По ее словам, сценарий фильма пришлось переписывать, при этом в картине будет много флешбеков из последних трех дней жизни Юрия Хоя.

«Изначально сценарий фильма был написан по книге Романа Богословского, но его в прошлом году завернул Фонд кино. В течение года режиссер переписывал сценарий с совершенно другим сценаристом, его имя будет названо чуть позже, сохраним интригу. Это будет не документальный, а игровой художественный фильм. Авторы взяли художественный образ последних трех дней, а от них будут разворачиваться флешбеки в прошлое. Но не стоит думать, что это фильм о последних трех днях Юрия Хоя. Будет очень интересное начало, а потом все эти флэшбеки соберутся в единое целое. В сценарии практически с самого начала Хой показывается с другой стороны, не со стороны Юрия Хоя, а со стороны Юрия Клинских. Жизнь без прикрас папы или любого другого артиста и так всегда на слуху, фанаты знают всю информацию от и до. При этом у многих интерес: как папа себя вел вне сцены. Выносить какие-то совсем личные моменты не нужно, но, конечно, будут в фильме и секреты», - пообещала дочь Юрия Хоя.

При этом она подчеркнула, что сценарий фильма «Хой» начали писать задолго до выхода прогремевшего на всю страну сериала «Король и Шут».