«Другая сторона Хоя»: Дочь лидера «Сектора Газа» раскрыла секреты фильма об отце
Кандидат на главную роль уже выбран, сказала в эфире НСН Ирина Клинских, отметив, что сценарий «Хоя» начали писать задолго до выхода сериала «Король и Шут».
Дочь лидера группы «Сектор Газа» Ирина Клинских в интервью НСН рассказала подробности съемок фильма о ее отце, легендарном Юрии Хое.
Ранее на питчинге Фонда Кино был представлен фильм «Хой», режиссером которого выступил Владимир Щегольков, Сообщалось, что кандидатов на главную роль трое, это актеры Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.
«Три кандидатуры - это было режиссерское видение, потом мы еще вели обсуждения с режиссером Владимиром Щегольковым, и еще парочка кандидатов была. При этом на сегодня мы уже пришли к одному кандидату, остались только нюансы, но пока держим его имя в секрете. У этого актера очень плотный график, в этой связи съемки могут начаться на дистанции от августа до марта следующего года. Это актер, играющий и в фильмах, и в спектаклях, и здесь придется лавировать между его занятостью и там, и тут, и нашим проектом», - сказала Клинских.
По ее словам, сценарий фильма пришлось переписывать, при этом в картине будет много флешбеков из последних трех дней жизни Юрия Хоя.
«Изначально сценарий фильма был написан по книге Романа Богословского, но его в прошлом году завернул Фонд кино. В течение года режиссер переписывал сценарий с совершенно другим сценаристом, его имя будет названо чуть позже, сохраним интригу. Это будет не документальный, а игровой художественный фильм. Авторы взяли художественный образ последних трех дней, а от них будут разворачиваться флешбеки в прошлое. Но не стоит думать, что это фильм о последних трех днях Юрия Хоя. Будет очень интересное начало, а потом все эти флэшбеки соберутся в единое целое. В сценарии практически с самого начала Хой показывается с другой стороны, не со стороны Юрия Хоя, а со стороны Юрия Клинских. Жизнь без прикрас папы или любого другого артиста и так всегда на слуху, фанаты знают всю информацию от и до. При этом у многих интерес: как папа себя вел вне сцены. Выносить какие-то совсем личные моменты не нужно, но, конечно, будут в фильме и секреты», - пообещала дочь Юрия Хоя.
При этом она подчеркнула, что сценарий фильма «Хой» начали писать задолго до выхода прогремевшего на всю страну сериала «Король и Шут».
«Сценарий мы начали писать еще в 2019 году, намного раньше выхода сериала «Король и Шут», поэтому тут не проведешь параллель, что вышел сериал и мы решили: а давайте фильм сделаем. В 2019-м мы встретились с Щегольковым, но потом произошел коронавирус, потом полтора года все это лежало на полке, а после выхода «Короля и Шута» продюсеры взялись за наш проект с двойным энтузиазмом. При этом мы не хотим делать фильм ради денег. Ко мне очень многие обращались с предложением снять "коммерческий фильм", но получили отказ, поскольку мы хотим сделать качественный продукт с хорошими актерами, достойный имени папы», - заключила собеседница НСН.
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