Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей

Картина была написана в соавторстве с художником Игорем Исполиным и должна была стать частью серии, однако так и осталась единственной работой.

Картину приобрел Дмитрий Князев. Он отдал за работу 126,5 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей).

Рэпер умер в Таиланде 4 апреля. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве, напоминает RT.

