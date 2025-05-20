Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей
20 мая 202516:52
Единственную картину авторства рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) продали на выставке RAF в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила бывшая жена исполнителя Ева Карицкая.
Картина была написана в соавторстве с художником Игорем Исполиным и должна была стать частью серии, однако так и осталась единственной работой.
Картину приобрел Дмитрий Князев. Он отдал за работу 126,5 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей).
Рэпер умер в Таиланде 4 апреля. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru