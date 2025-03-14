Россиянин экстрадирован из Израиля в США по обвинению в киберпреступлениях

Гражданин России и Израиля Ростислав Панев был экстрадирован из Израиля в США по обвинению в разработке программ-вымогателей хакерской группы LockBit. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.

Панев был задержан в Израиле в августе 2024 года по запросу США и в настоящее время предстал перед судом в США. Обвинения в его адрес касаются разработки программного обеспечения для одной из самых разрушительных групп хакеров, LockBit, с момента ее создания в 2019 году.