Россиянин экстрадирован из Израиля в США по обвинению в киберпреступлениях
Гражданин России и Израиля Ростислав Панев был экстрадирован из Израиля в США по обвинению в разработке программ-вымогателей хакерской группы LockBit. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.
Панев был задержан в Израиле в августе 2024 года по запросу США и в настоящее время предстал перед судом в США. Обвинения в его адрес касаются разработки программного обеспечения для одной из самых разрушительных групп хакеров, LockBit, с момента ее создания в 2019 году.
Министерство юстиции США утверждает, что в период с 2019 по февраль 2024 года группа LockBit вымогала более 500 миллионов долларов у своих жертв, причинив убытки на миллиарды долларов.
В рамках расследования также обвиняется Дмитрий Хорошев, предполагаемый создатель группы, за чье местонахождение власти предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru