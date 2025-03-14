Психолог объяснила, почему некоторые выбирают партнеров, которые их не ценят
Люди часто оказываются в отношениях, где их не ценят, из-за проблем с родителями в детстве, рассказала психолог Юлия Воробьева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она объяснила, что паттерны поведения формируются в детстве в отношениях с отцом и матерью. Так, если человек не получал безусловной любви и поддержки от родителей, то это заставляло его пытаться заслужить их теплое отношение и подстраиваться под их настроение. Поэтому во взрослых отношениях он будет бессознательно тянуться к холодному и отстраненному партнеру.
По словам Воробьевой, если любовь мамы чередовалась с игнорированием, то будучи взрослым, человек будет пытаться повторить этот сценарий, стараясь его «переписать».
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