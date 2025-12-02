Драку между блогером и директором Киркорова объяснили недопониманием

Представитель блогера Суада Муратовича Александра Коптева-Гамолова заявила NEWS.ru, что инцидент между ним и директором Филиппа Киркорова Максимом Ситниковым не был постановкой. По ее словам, речь идет о реальном конфликте, возникшем из-за недопонимания, тогда как некоторые СМИ и паблики ошибочно интерпретировали произошедшее.

Она отметила, что драка случилась на публичном мероприятии в присутствии журналистов и блогеров, что и привело к появлению версий о якобы заранее спланированной провокации для увеличения охватов. Коптева-Гамолова подчеркнула, что Муратович не нуждается в подобных методах.

Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку

Он уже имеет устойчивую аудиторию благодаря юмористическим семейным скетчам, которые снимает вместе с мамой, бабушкой и отцом.

По ее словам, подобный конфликт не соответствует образу блогера, и стремление использовать скандалы для продвижения ему не характерно, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
