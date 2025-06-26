Ранее в Amazon MGM Studios сообщили, что именно Вильнев станет исполнительным продюсером и режиссером нового фильма о Бонде. Он является трехкратным обладателем «Оскара» за фильмы «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна». При этом студия рассматривала на роль продолжателя бондианы также режиссеров Эдварда Бергера («Конклав»), Пола Кинга («Приключения Паддингтона»), Джонатана Нолана («Фоллаут»), Эдгаар Райта («Малыш на драйве») и Альфонсо Куарона, который отказался сам. Шнейдеров отметил, что студия сделала достойный выбор.

«На мой взгляд, Дени Вильнев – прекрасная кандидатура для бондианы. Он режиссер жесткий, умеющий снимать очень напряженное, драйвовое кино. Когда он снимал франшизы, его фильмы выделялись жесткостью, при этом игрой ума. Мне кажется, Вильнев привнесёт свежесть в бондиану. Очень надеюсь на нового Бонда, который не будет ни женщиной, ни африканцем, а будет белым британцем, умеющим стрелять и носить смокинг. Надеюсь, Вильнев сохранит фирменный шарм бондианы, и мы услышим: "Он -Джеймс Бонд", "Взболтать, но не смешивать". При этом будут и новые краски в вечной истории», - пояснил он.