Драйв и британец в смокинге: Что привнесет в фильмы о Бонде Дени Вильнев
Режиссер Дени Вильнев сможет привнести свежесть в бондиану, сохранив традиции франшизы, к которым можно отнести и типаж главного героя, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Дени Вильнев уже имеет опыт работы с кинофраншизами, режиссера отличает жесткость в сочетании с игрой ума, что хорошо подходит для фильмов о Джеймсе Бонде, подчеркнул в разговоре с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее в Amazon MGM Studios сообщили, что именно Вильнев станет исполнительным продюсером и режиссером нового фильма о Бонде. Он является трехкратным обладателем «Оскара» за фильмы «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна». При этом студия рассматривала на роль продолжателя бондианы также режиссеров Эдварда Бергера («Конклав»), Пола Кинга («Приключения Паддингтона»), Джонатана Нолана («Фоллаут»), Эдгаар Райта («Малыш на драйве») и Альфонсо Куарона, который отказался сам. Шнейдеров отметил, что студия сделала достойный выбор.
«На мой взгляд, Дени Вильнев – прекрасная кандидатура для бондианы. Он режиссер жесткий, умеющий снимать очень напряженное, драйвовое кино. Когда он снимал франшизы, его фильмы выделялись жесткостью, при этом игрой ума. Мне кажется, Вильнев привнесёт свежесть в бондиану. Очень надеюсь на нового Бонда, который не будет ни женщиной, ни африканцем, а будет белым британцем, умеющим стрелять и носить смокинг. Надеюсь, Вильнев сохранит фирменный шарм бондианы, и мы услышим: "Он -Джеймс Бонд", "Взболтать, но не смешивать". При этом будут и новые краски в вечной истории», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, кассовый результат картины при этом во многом будет зависеть от масштаба рекламной кампании.
«Не исключаю, что кассовый успех фильма будет обусловлен самой персоной Джеймса Бонда. Мне кажется, что любой актер вызовет споры. У каждого человека свой Джеймс Бонд, с другим Джеймсом Бондом он не согласится принципиально. Бывает, что звезды влияют на кассовый успех фильма, но иногда выстреливают и пользуются огромным успехом картины, в которых нет звезд. Все зависит от продюсеров, работы студии и бюджета рекламной кампании», - уточнил кинокритик.
К работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде уже приступили. Бывшие продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над ней Amazon MGM Studios, которая теперь обладает всеми правами на выпуск новых кинолент об агенте 007, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
- В Назрани произошел взрыв у частного образовательного учреждения
- Силовики пришли с обысками в администрацию Сургута
- Захарова объяснила перелет спецборта «Россия» в Нью-Йорк
- В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
- СМИ: Япония и США ведут переговоры о долгосрочных поставках СПГ
- На референдуме в Венгрии 95% граждан выступили против приема Украины в ЕС
- Богомаз: Ущерб брянскому сельскому хозяйству от ВСУ составил до 2 млрд рублей
- СМИ: Саудовский «Аль‑Хиляль» может подписать контракт с Месси
- СМИ: Трамп поклялся, что при нем Россия не нападет на НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru