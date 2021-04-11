«Довод» Кристофера Нолана получил премию BAFTA за лучшие спецэффекты

Также «Бронзовые маски» картина получила за лучшие костюмы, грим, дизайн, кастинг и в прочих категориях. 11 апреля награды распределят в остальных 17 номинациях. Эксперты выберут лучший фильм, лучшего режиссера, лучших актеров и актрис. Больше всего номинаций у картин «Земля кочевников» и «Рокс».

Ранее кинорежиссер Кристофер Нолан решил отказаться от сотрудничества с компанией Warner Bros. После6 20 лет совместного творчества. Известно, что причиной решения стало недовольство Нолана новой прокатной политикой киногиганта. Warner Bros.

