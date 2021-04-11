«Довод» Кристофера Нолана получил премию BAFTA за лучшие спецэффекты
Фантастическая лента «Довод» известного режиссера Кристофера Нолана получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за лучшие спецэффекты, сообщает телеканал «360».
Также «Бронзовые маски» картина получила за лучшие костюмы, грим, дизайн, кастинг и в прочих категориях. 11 апреля награды распределят в остальных 17 номинациях. Эксперты выберут лучший фильм, лучшего режиссера, лучших актеров и актрис. Больше всего номинаций у картин «Земля кочевников» и «Рокс».
Ранее кинорежиссер Кристофер Нолан решил отказаться от сотрудничества с компанией Warner Bros. После6 20 лет совместного творчества. Известно, что причиной решения стало недовольство Нолана новой прокатной политикой киногиганта. Warner Bros.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 704 / сут.
Умерли
103 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 579 / сут.
- «Довод» Кристофера Нолана получил премию BAFTA за лучшие спецэффекты
- Климатологи: в России будут учащаться опасные погодные явления
- Рэпер Моргенштерн пожертвовал более 666 тыс. благотворительному фонду
- СМИ: южноафриканская разновидность коронавируса более устойчива к вакцине Pfizer
- Алкоголь способен сократит жизнь человека на 28 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru