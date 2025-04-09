Советский лидер Леонид Брежнев в сериале «Дорогой Вилли» отличается от его воплощений в других фильмах тем, что будет максимально достоверен, а также предстанет не в образе уставшего старца, а молодым и энергичным политиков. Об этом в беседе с НСН рассказал писатель, телеведущий и сценарист сериала Игорь Прокопенко.

Завершились съемки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе двух главных политических соперников в Европе – советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, сообщил РЕН ТВ. Роль Брежнева исполнил Сергей Маковецкий, Вилли Брандта – Кирилл Кяро. Сюжет сериала основан на исторических материалах, которые ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко собирал на протяжении 20 лет. В разговоре с НСН он рассказал, много ли художественных допущений будет в сериале.

«Плох тот человек, который хочет по художественным сериалам учить историю. Поэтому, безусловно, этот сериал имеет элемент художественного вымысла и какие-то собирательные эпизоды. Но основная канва действительно основана на исторических референсах. Именно поэтому вместе с сериалом выходит документальный проект под названием «Дорогой Вилли: все так и было», где я специально собрал наиболее любопытные эпизоды, которые кажутся придуманными, но реальный герой этой истории подтверждает их достоверность. В чем здесь элемент творчества? Где-то могут съезжать даты, где-то мы два события объединяем в одно. А все исторические референсы и персонажи реальные. Но, конечно, мы поменяли фамилии тем персонажам, которые не принадлежат истории», - рассказал он.