Такого не видел никто: Каким получился образ Брежнева в «Дорогом Вилли»
Игорь Прокопенко рассказал НСН, что для реалистичности и достоверности сюжета включал в реплики актера, играющего Брежнева, реальные отрывки из его стенограмм.
Советский лидер Леонид Брежнев в сериале «Дорогой Вилли» отличается от его воплощений в других фильмах тем, что будет максимально достоверен, а также предстанет не в образе уставшего старца, а молодым и энергичным политиков. Об этом в беседе с НСН рассказал писатель, телеведущий и сценарист сериала Игорь Прокопенко.
Завершились съемки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе двух главных политических соперников в Европе – советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, сообщил РЕН ТВ. Роль Брежнева исполнил Сергей Маковецкий, Вилли Брандта – Кирилл Кяро. Сюжет сериала основан на исторических материалах, которые ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко собирал на протяжении 20 лет. В разговоре с НСН он рассказал, много ли художественных допущений будет в сериале.
«Плох тот человек, который хочет по художественным сериалам учить историю. Поэтому, безусловно, этот сериал имеет элемент художественного вымысла и какие-то собирательные эпизоды. Но основная канва действительно основана на исторических референсах. Именно поэтому вместе с сериалом выходит документальный проект под названием «Дорогой Вилли: все так и было», где я специально собрал наиболее любопытные эпизоды, которые кажутся придуманными, но реальный герой этой истории подтверждает их достоверность. В чем здесь элемент творчества? Где-то могут съезжать даты, где-то мы два события объединяем в одно. А все исторические референсы и персонажи реальные. Но, конечно, мы поменяли фамилии тем персонажам, которые не принадлежат истории», - рассказал он.
По словам телеведущего, при написании сценария он даже использовал записи реальных стенограмм, чтобы добиться максимальной правдоподобности.
«Что касается выбора актера на роль Брежнева - это консолидированное решение участников проекта. Я считаю, что Сергей Маковецкий замечательный актер, который в состоянии сыграть сложную фигуру. В наше сознание Брежнев вошел как безвольный старец начала 80-х годов, к тому же много раз осмеянный нашими сатириками. Мы же рассматриваем события конца 60-х годов, когда он был еще молод и полон сил и сыграл заметную роль в создании политики мирного сосуществования. Маковецкий блестяще справился с этой ролью. Наш образ Брежнева отличается от других, тем, что он очень достоверен. Когда я писал сценарий, я старался реплики Брежнева прописывать из срочных стенограмм, из записей его разговоров. Там есть такие слова, которые он действительно произносил. Например, в сцене заседания Политбюро часть реплик взята именно из стенограмм», - поделился он.
Ранее народный артист России Юрий Стоянов рассказал НСН, что вложил в роль Леонида Брежнева в сериале "Игры" полутона, которые внимательный зритель сможет почувствовать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест
- В России снизят налоги для родителей с двумя детьми
- Россия и США обсудят возобновление прямых перелетов
- Глава РФПИ встретился работающими в РФ американскими компаниями
- Задержан брачный аферист, обманувший 20 женщин
- Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам более 500 млн рублей за путевки
- Продажи туров в Крым на лето выросли на 47%
- СМИ: Овечкина номинировали на приз «Билл Мастертон трофи»
- СМИ: Украинские военкоматы ищут российского космонавта
- Россия объявила о высылке двух румынских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru