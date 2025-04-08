СМИ: В России снимут адаптацию бразильского сериала «Тайные истины»

Сериал 2015 года рассказывает историю девушки из провинции, которая вынуждена согласиться на работу в эскорт-агентстве, где в нее влюбляется состоятельный мужчина. В российской версии в центре сюжета будет студентка московского вуза, которая устраивается в модельное агентство, чтобы прокормить свою семью и себя.

Оригинальный проект, который насчитывает 115 серий, занимает первое место по просмотрам среди всех теленовелл на крупнейшей бразильской платформе Globoplay. Новый российский сериал станет первой адаптацией бразильского формата. Ранее компании РФ покупали форматы в Аргентине, Мексике, Колумбии, Чили и Венесуэле.

Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман заявлял «Радиоточке НСН», что россияне соскучились по бразильским сериалам, новые истории привлекут зрителей из-за ностальгии и особого бренда этой страны. Вместе с тем он допускал, что адаптация бразильских историй под российские реалии может провалиться.

