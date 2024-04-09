Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейков

По мнению актера, желтая пресса в очередной раз нанесла удар по его карьере. Также в своем Telegram-канале Домогаров заявил, что намерен добиться «если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба».

Актер уточнил, что ни один спектакль с его участием не отменен, все они будут идти согласно графику. Домогаров добавил, что «ни о каком срочном лечении речи не идет» и «есть масса планов, мы все эти планы будем воплощать в жизнь».

В апреле Александр Домогаров рассказал журналистам, что покидает Театр Моссовета.

