Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейков
Народный артист России Александр Домогаров заяывил, что подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли о нем недостоверную новость о завершении карьеры и проблем с позвоночником.
По мнению актера, желтая пресса в очередной раз нанесла удар по его карьере. Также в своем Telegram-канале Домогаров заявил, что намерен добиться «если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба».
Актер уточнил, что ни один спектакль с его участием не отменен, все они будут идти согласно графику. Домогаров добавил, что «ни о каком срочном лечении речи не идет» и «есть масса планов, мы все эти планы будем воплощать в жизнь».
В апреле Александр Домогаров рассказал журналистам, что покидает Театр Моссовета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru