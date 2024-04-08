Актер Домогаров заявил, что ушел из Театра Моссовета

Ранее СМИ сообщали о том, что у Домогарова выявили серьезные проблемы с позвоночником, из-за которых может начаться поражение межпозвонковых суставов и мышц, сопровождающиеся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении.

В беседе с газетой актер опроверг информацию о том, что он может завершить свою карьеру из-за проблем со здоровьем. Домогаров назвал суждения журналистов бредом и призвал читать его личные соцсети.

Ранее Домогаров рассказал, что получает пенсию в размере 24 тысяч рублей, в эту сумму входят, в том числе, все доплаты за звания, отмечает RT.

