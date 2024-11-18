«Проценты капают»: Заказчик выступления Линдеманна о взыскании с него 67 млн рублей

Тилль Линдеманн должен был выступить на фестивале в Твери, однако на сцену так и не вышел, за что теперь должен организаторам более 67 миллионов рублей, рассказал НСН Максим Ларин.

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн должен выплатить 67 миллионов 166 тысяч рублей за отмененный концерт на фестивале «Макларин за родину» в Твери, рассказал НСН глава холдинга «Афанасий», который выступал заказчиком фестиваля, Максим Ларин.

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Концерт должен был состояться в августе 2021 года на территории пивоварни «Афанасий», но немецкий музыкант отменил выступление из-за антиковидных мер и не вернул уже выплаченные деньги. Ларин отметил, что проценты на долг Линдеманна продолжают начисляться.

«Решение было принято в феврале 2023 года, просто вынести результаты спора в информационное пространство представители артиста решили именно сейчас. В судебном решении после этого идет еще «проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28.04.2022 по дату фактической оплаты долга». Долг Линдеманн до сих пор не оплатил, поэтому проценты продолжают начисляться», - сказал собеседник НСН.
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Также немецкий музыкант должен будет возместить более 32 тысяч долларов расходов истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов. Ларин уточнил, что немецкий суд уже рассматривает дело о приведении в исполнение решения на территории Германии.

«Дело о приведении в исполнение решения на территории Германии уже на рассмотрении немецкого суда», - отметил Ларин.

Кроме того, Ларин планировал заключить договор на оказание рекламных услуг в Тверской области и до подписания соглашения перевел на счет продюсера Линдеманна Анара Рейбанда 10 миллионов рублей для подтверждения серьезности намерений. По итогу договор заключен не был, а Рейбанд деньги не вернул. Ларин обратился с иском против продюсера в Конаковский городской суд Тверской области, который постановил взыскать с менеджера 10 миллионов рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
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