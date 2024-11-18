«Проценты капают»: Заказчик выступления Линдеманна о взыскании с него 67 млн рублей

Также немецкий музыкант должен будет возместить более 32 тысяч долларов расходов истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов. Ларин уточнил, что немецкий суд уже рассматривает дело о приведении в исполнение решения на территории Германии.

«Дело о приведении в исполнение решения на территории Германии уже на рассмотрении немецкого суда», - отметил Ларин.

Кроме того, Ларин планировал заключить договор на оказание рекламных услуг в Тверской области и до подписания соглашения перевел на счет продюсера Линдеманна Анара Рейбанда 10 миллионов рублей для подтверждения серьезности намерений. По итогу договор заключен не был, а Рейбанд деньги не вернул. Ларин обратился с иском против продюсера в Конаковский городской суд Тверской области, который постановил взыскать с менеджера 10 миллионов рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

