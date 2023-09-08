Тилль Линдеманн выпустил новый клип с тиграми и Аглаей Тарасовой
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн выложил в YouTube новый клип своего сольного проекта Lindemann, снятый на песню «Zunge», сообщает «Газета.Ru».
В коротком видео помимо самого исполнителя снялась и российская актриса Аглая Тарасова.
Режиссером клипа стала российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт.
По словам гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, Линдеманн просил его помочь в съемках видео на песню «Zunge» с возможностью задействовать в нем тигров.
Запашный добавил, что выступил против этой идеи, так как не хотел брать на себя ответственность за жизнь актеров.
Ранее группа «Би-2» выпустила новую песню и клип «Я двигаюсь дальше», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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