Тилль Линдеманн выпустил новый клип с тиграми и Аглаей Тарасовой

В коротком видео помимо самого исполнителя снялась и российская актриса Аглая Тарасова.

Режиссером клипа стала российская актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт.

По словам гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, Линдеманн просил его помочь в съемках видео на песню «Zunge» с возможностью задействовать в нем тигров.

Запашный добавил, что выступил против этой идеи, так как не хотел брать на себя ответственность за жизнь актеров.

Ранее группа «Би-2» выпустила новую песню и клип «Я двигаюсь дальше», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

