Французская певица Эмма Шапплин даст концерты в России

В Россию с концертами впервые приедет французская певица Эмма Шапплин. Как сообщает MTC Live, в декабре 2024 года она выступит в пяти городах страны.

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Шапплин начала сольную карьеру в 1997 году и покорила публику с первых же синглов, а её дебютный альбом «Carmine Meo» стал мультиплатиновым в более чем 40 странах.

«Обладая великолепным сопрано, уникальным стилем и неимоверной харизмой, певица изящно балансирует на грани жанров, органично сочетая романтику оперы с электронными ритмами и элементами поп-музыки».

Концерты Шапплин пройдут в Екатеринбурге (3 декабря), Челябинске (5 декабря), Москве (7 декабря) и в Воронеже (9 декабря). Финальное шоу пройдёт в Санкт-Петербурге 11 декабря.

Ранее стало известно, что в московском клубе «Урбан» 8 и 9 декабря пройдёт благотворительный фестиваль-шоукейс «Порог Восприятия Звука», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети певицы
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