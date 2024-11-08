Французская певица Эмма Шапплин даст концерты в России
В Россию с концертами впервые приедет французская певица Эмма Шапплин. Как сообщает MTC Live, в декабре 2024 года она выступит в пяти городах страны.
Шапплин начала сольную карьеру в 1997 году и покорила публику с первых же синглов, а её дебютный альбом «Carmine Meo» стал мультиплатиновым в более чем 40 странах.
«Обладая великолепным сопрано, уникальным стилем и неимоверной харизмой, певица изящно балансирует на грани жанров, органично сочетая романтику оперы с электронными ритмами и элементами поп-музыки».
Концерты Шапплин пройдут в Екатеринбурге (3 декабря), Челябинске (5 декабря), Москве (7 декабря) и в Воронеже (9 декабря). Финальное шоу пройдёт в Санкт-Петербурге 11 декабря.
Ранее стало известно, что в московском клубе «Урбан» 8 и 9 декабря пройдёт благотворительный фестиваль-шоукейс «Порог Восприятия Звука», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач рекомендовал россиянам ограничить употребление красного мяса
- Рэпер Рецидив попал в список террористов и экстремистов
- Комика Чужого и проект «Говорит НеМосква» признали иноагентами
- В России завершились съемки сериала «Неземная»
- Россиянка Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира по боевому самбо
- Украинские войска обстреляли Энергодар
- Французская певица Эмма Шапплин даст концерты в России
- Ивлеева не появится во втором сезоне сериала «Монастырь»
- Шахматистка Горячкина выиграла этап Гран-при FIDE в Казахстане
- «ТАРО и шесть миллионов»: Вселенная Гарри Поттера покорила россиян в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru