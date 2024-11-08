Французская певица Эмма Шапплин даст концерты в России

Шапплин начала сольную карьеру в 1997 году и покорила публику с первых же синглов, а её дебютный альбом «Carmine Meo» стал мультиплатиновым в более чем 40 странах.

«Обладая великолепным сопрано, уникальным стилем и неимоверной харизмой, певица изящно балансирует на грани жанров, органично сочетая романтику оперы с электронными ритмами и элементами поп-музыки».

Концерты Шапплин пройдут в Екатеринбурге (3 декабря), Челябинске (5 декабря), Москве (7 декабря) и в Воронеже (9 декабря). Финальное шоу пройдёт в Санкт-Петербурге 11 декабря.

Ранее стало известно, что в московском клубе «Урбан» 8 и 9 декабря пройдёт благотворительный фестиваль-шоукейс «Порог Восприятия Звука», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

