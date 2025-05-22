Долго оттягивали: В индустрии объяснили повышение цен на билеты в кино
На данный момент цены на билеты в кинотеатрах близки к оптимальной рыночной планке, заявили эксперты НСН.
Повышение стоимости билетов в кино связано со множеством экономических факторов, в том числе с арендными ставками, которые торговые центры сегодня предлагают кинотеатрам, рассказал в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Как сообщала в апреле «Бюллютень кинопрокатчика», средняя стоимость билета в российских кинотеатрах составила в 2025 году 449,6 рубля, что на 23,9%, чем годом ранее.
«Все растет. По-прежнему ни один российский производитель не выпускает оборудование, это все завозится по параллельному импорту, и достаточно дорого. Происходит давление снизу, что способствует росту цены билета. Также ставка рефинансирования, которая является катастрофической для развития бизнеса, поддавливает перекредитованные торговые центры отказывать кинотеатрам в скидках. Это второй рычаг повышения цены. Мы возвращаемся к арендным ставкам 2019 года, а где-то уже превысили их. При этом результат в 55 миллиардов рублей мы точно не достигнем в этом году», - рассказал Васясин.
Со своей стороны член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев также отметил, что повышение стоимости для кинотеатров является вынужденной мерой.
«Мы в любых индустриальных дискуссиях всегда напоминаем, что кинотеатры, затягивая пояса все туже, еще в доковидные времена не поднимали цену на билет в течение десяти лет. Она болталась в диапазоне 220 рублей. Это отложенный эффект в поднятии цены билета, когда все росло на десятки процентов, включая коммунальные платежи, у кинотеатров выбора не оставалось. В 2021 году, когда начался системный процесс поднятия цены билетов, многие зрители благодарили кассиров за то, что долго держались и стоимость не поднимали. Но в разрезе последнего полугодия и "новогодней битвы", когда цены перешли пороговый психологический рубеж, пошло недовольство со стороны зрителей. Сейчас уровень подъема цен билета близок к оптимальной рыночной планке. Дальше с ростом цен на все стоимость будет подниматься, но не так быстро, как в течение последних двух лет. Еще раз напоминаю и утверждаю, что кино остается самым дешевым видом досуга», - заявил он.
Ранее сообщалось, что согласно предварительным прогнозам, российские кинотеатры по итогу 2025 года выйдут на тот же уровень сборов и ту же посещаемость, которая фиксировалась в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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