Со своей стороны член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев также отметил, что повышение стоимости для кинотеатров является вынужденной мерой.

«Мы в любых индустриальных дискуссиях всегда напоминаем, что кинотеатры, затягивая пояса все туже, еще в доковидные времена не поднимали цену на билет в течение десяти лет. Она болталась в диапазоне 220 рублей. Это отложенный эффект в поднятии цены билета, когда все росло на десятки процентов, включая коммунальные платежи, у кинотеатров выбора не оставалось. В 2021 году, когда начался системный процесс поднятия цены билетов, многие зрители благодарили кассиров за то, что долго держались и стоимость не поднимали. Но в разрезе последнего полугодия и "новогодней битвы", когда цены перешли пороговый психологический рубеж, пошло недовольство со стороны зрителей. Сейчас уровень подъема цен билета близок к оптимальной рыночной планке. Дальше с ростом цен на все стоимость будет подниматься, но не так быстро, как в течение последних двух лет. Еще раз напоминаю и утверждаю, что кино остается самым дешевым видом досуга», - заявил он.

Ранее сообщалось, что согласно предварительным прогнозам, российские кинотеатры по итогу 2025 года выйдут на тот же уровень сборов и ту же посещаемость, которая фиксировалась в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

