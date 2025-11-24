«Долго мучились»: Вася Ложкин рассказал о создании скульптуры в Великом Новгороде
Художник Вася Ложкин рассказал НСН, что подключился к созданию скульптуры по мотивам его картины «Деревянная сабелька» на последнем этапе, а результатом доволен.
Главная сложность в создании скульптуры по мотивам картины «Деревянная сабелька» заключалась в том, что надо было «додумать» ее в объеме, рассказал НСН художник Вася Ложкин.
Скульптурная композиция по мотивам картин художника Васи Ложкина «Деревянная сабелька» появилась на набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Ложкин впервые представил свою выставку в городе в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде. Автор скульптуры - Алексей Степаненко, известный жителям города по памятнику Гавриилу Державину. По словам Ложкина, он консультировал скульптора, в результате дискуссий в трехмерном варианте появился региональный элемент – герб Великого Новгорода.
«Я принимал участие в этом проекте уже на последнем этапе. Меня соединили со скульптором, с которым мы долго-долго мучились, спорили. Дело в том, что картина плоская, а скульптура трехмерная, ее можно обойти вокруг, как человека. Скульптору приходилось что-то додумывать, но в целом, по-моему, получилось хорошо. Придумали на щите одного из котов герб Великого Новгорода. Официальное открытие должно было пройти 26 ноября, но по каким-то причинам было перенесено», - рассказал Ложкин.
«Деревянная сабелька», на которой трое испуганных, но готовых сражаться котов стоят на фоне полыхающих деревень, была придумана, по словам Ложкина, давно. Сейчас же художник, известный своей интерпретацией и ироничным взглядом на советские стереотипы, занят театральными проектами, а картины пишет время от времени.
«С выставками пока планов нет, потому что я сейчас в большей степени занимаюсь театральной деятельностью. Чтобы сделать выставку, надо много картин, штук сто. А у меня их столько нет. Я их рисую периодически, но не так часто и не так много, поэтому пока ничего в этом направлении не планирую», - добавил художник.
Ранее Вася Ложкин рассказал НСН о своей работе «Великая прекрасная Россия», из-за которой на него подали в суд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: В отношении мирного плана США по Украине много домыслов
- Собянин заявил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников
- Битва за объемы: Насколько подорожает алкоголь к Новому году
- Россиянам назвали базовые правила осознанного шопинга
- В Госдуме напугали штрафами рыбаков на льдинах
- Россиянам рассказали, как сэкономить на поездке в Китай до 70%
- Фигуристка Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
- Эпидемиолог Альтштейн исключил распространение в РФ птичьего гриппа
- Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана
- Зумеров обвинили в неспособности дружить: Почему молодежь путешествует в одиночку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru