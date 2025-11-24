«Долго мучились»: Вася Ложкин рассказал о создании скульптуры в Великом Новгороде

Художник Вася Ложкин рассказал НСН, что подключился к созданию скульптуры по мотивам его картины «Деревянная сабелька» на последнем этапе, а результатом доволен. 


Главная сложность в создании скульптуры по мотивам картины «Деревянная сабелька» заключалась в том, что надо было «додумать» ее в объеме, рассказал НСН художник Вася Ложкин.

Скульптурная композиция по мотивам картин художника Васи Ложкина «Деревянная сабелька» появилась на набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Ложкин впервые представил свою выставку в городе в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде. Автор скульптуры - Алексей Степаненко, известный жителям города по памятнику Гавриилу Державину. По словам Ложкина, он консультировал скульптора, в результате дискуссий в трехмерном варианте появился региональный элемент – герб Великого Новгорода.

«Я принимал участие в этом проекте уже на последнем этапе. Меня соединили со скульптором, с которым мы долго-долго мучились, спорили. Дело в том, что картина плоская, а скульптура трехмерная, ее можно обойти вокруг, как человека. Скульптору приходилось что-то додумывать, но в целом, по-моему, получилось хорошо. Придумали на щите одного из котов герб Великого Новгорода. Официальное открытие должно было пройти 26 ноября, но по каким-то причинам было перенесено», - рассказал Ложкин.

«Хомячок, Луна и пляски»: Вася Ложкин о Вселенной котиков и элитном панк-роке

«Деревянная сабелька», на которой трое испуганных, но готовых сражаться котов стоят на фоне полыхающих деревень, была придумана, по словам Ложкина, давно. Сейчас же художник, известный своей интерпретацией и ироничным взглядом на советские стереотипы, занят театральными проектами, а картины пишет время от времени.

«С выставками пока планов нет, потому что я сейчас в большей степени занимаюсь театральной деятельностью. Чтобы сделать выставку, надо много картин, штук сто. А у меня их столько нет. Я их рисую периодически, но не так часто и не так много, поэтому пока ничего в этом направлении не планирую», - добавил художник.

Ранее Вася Ложкин рассказал НСН о своей работе «Великая прекрасная Россия», из-за которой на него подали в суд.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм губернатора Новгородской области Александра Дронова
ТЕГИ:ХудожникиПамятникиВеликий Новгород

Горячие новости

Все новости

партнеры