Главная сложность в создании скульптуры по мотивам картины «Деревянная сабелька» заключалась в том, что надо было «додумать» ее в объеме, рассказал НСН художник Вася Ложкин.

Скульптурная композиция по мотивам картин художника Васи Ложкина «Деревянная сабелька» появилась на набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Ложкин впервые представил свою выставку в городе в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде. Автор скульптуры - Алексей Степаненко, известный жителям города по памятнику Гавриилу Державину. По словам Ложкина, он консультировал скульптора, в результате дискуссий в трехмерном варианте появился региональный элемент – герб Великого Новгорода.

«Я принимал участие в этом проекте уже на последнем этапе. Меня соединили со скульптором, с которым мы долго-долго мучились, спорили. Дело в том, что картина плоская, а скульптура трехмерная, ее можно обойти вокруг, как человека. Скульптору приходилось что-то додумывать, но в целом, по-моему, получилось хорошо. Придумали на щите одного из котов герб Великого Новгорода. Официальное открытие должно было пройти 26 ноября, но по каким-то причинам было перенесено», - рассказал Ложкин.