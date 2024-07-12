Документальный фильм снимут о рэпере Skepta

О британском рэпере Skepta снимут документальный фильм, передает Variety.

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По данным издания, производством ленты занимается компания рэпера 1PLUS1 Production совместно с h.Wood group. Режиссером выступает Гектор Докрилл (Post Malone: Runaway.

Официального названия у фильма пока нет. Планируется, что кинолента увидит свет в 2025 году.

Ранее СМИ сообщали, что американский рэпер Канье Уэст собирается покинуть большую сцену, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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