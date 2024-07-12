Документальный фильм снимут о рэпере Skepta
12 июля 202413:38
О британском рэпере Skepta снимут документальный фильм, передает Variety.
По данным издания, производством ленты занимается компания рэпера 1PLUS1 Production совместно с h.Wood group. Режиссером выступает Гектор Докрилл (Post Malone: Runaway.
Официального названия у фильма пока нет. Планируется, что кинолента увидит свет в 2025 году.
Ранее СМИ сообщали, что американский рэпер Канье Уэст собирается покинуть большую сцену, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru