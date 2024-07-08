Лунгин снимет документальный фильм о Петре Мамонове

Как отметил Лунгин, картина получит название «Четыре жизни Петра Мамонова».

«Он заслуживает внимания, осмысления. Человек проходил через совершенно разные стадии жизни - был и бомжом-хулиганом, и рок-звездой, и знаменитым актером. Потом стал почти отшельником, почти старцем. И каждый раз, когда у него что-то получалось, он разламывал это и шел дальше», — рассказал режиссер, добавив, что основатель группы «Звуки Му» был «удивительной личностью».

Лунгин начнет работу над фильмом в сентябре, сейчас ведется сбор материала. Режиссер хочет включить в картину анимацию, сцены в жанре докдрамы, «безумные рассказы» Мамонова, а также фрагменты из своих фильмов, в которых музыкант принимал участие. Также в фильм планируют добавить записи домашних архивов с артистом, предоставленные его супругой Ольгой.

Петр Мамонов умер 15 июля 2021 года из-за осложнений после коронавируса. Последние недели жизни он провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, напоминает Ura.ru.

