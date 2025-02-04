«Договор закончился»: Кортнев заявил, что не работает в Театре мюзикла

Музыкант и певец Алексей Кортнев в эфире НСН отметил, что у него был договор с театром, который не подразумевал появления на сцене.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, комментируя информацию о своей «отмене» в Московском театре мюзикла, заявил НСН, что не оказывает услуги в театре уже более года.

Ранее Московский театр мюзикла опроверг информацию об участии Алексея Кортнева в постановках. Пресс-секретарь культурного учреждения Наталия Уварова в разговоре с NEWS.ru уточнила, что в театре мюзикла Кортнев не выступает и не проводит своих мероприятий. До этого актриса Яна Поплавская заявила, что руководство театра мюзикла «отменило» Кортнева. В ее посте отмечалось, что лидера группы сняли с роли в спектакле «Тест на любовь». Она раскритиковала артиста за попытку вернуться на сцену после его заявлений об СВО. Кортнев сообщил НСН, что не работает в театре.

Кортнев опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля
«В театре я не работаю, я время от времени выполнял услуги по договору с театром. И этот договор, собственно, закончился тогда, когда мы закончили писать спектакль, уже более года назад. После этого я неволен отвечать за действия театра, за содержание афиш, программ и так далее», - сказал он.

Кортнев отметил, что по договору с театром его появление на сцене не подразумевалось.

«Да, именно. Это (появление на сцене – ред. НСН) не подразумевалось», - добавил собеседник агентства.

На сайтах билетных агентств и в афишах спектакля «Тест на любовь», который проходит на сцене театра, Кортнев все еще значится в списке артистов. Пропало упоминание о нем только с официального сайта Театра мюзикла.

Кортнев в 2022 году выступил против проведения спецоперации, однако не стал отменять концерты в России. Посещаемость выступлений группы резко упала, а некоторые мероприятия были отменены. После этого, как писали ряд СМИ, он уехал в США. В 2024 году группа «Несчастный случай» провела гастрольный тур по Канаде и США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Уткин
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