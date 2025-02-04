«Договор закончился»: Кортнев заявил, что не работает в Театре мюзикла

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, комментируя информацию о своей «отмене» в Московском театре мюзикла, заявил НСН, что не оказывает услуги в театре уже более года.

Ранее Московский театр мюзикла опроверг информацию об участии Алексея Кортнева в постановках. Пресс-секретарь культурного учреждения Наталия Уварова в разговоре с NEWS.ru уточнила, что в театре мюзикла Кортнев не выступает и не проводит своих мероприятий. До этого актриса Яна Поплавская заявила, что руководство театра мюзикла «отменило» Кортнева. В ее посте отмечалось, что лидера группы сняли с роли в спектакле «Тест на любовь». Она раскритиковала артиста за попытку вернуться на сцену после его заявлений об СВО. Кортнев сообщил НСН, что не работает в театре.