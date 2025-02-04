Актриса Поплавская заявила, что Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла

Телеведущая и актриса Яна Поплавская рассказала в своем Telegram-канале об «отмене» лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Московском театре мюзикла.

В посте отмечается, что музыкант должен был участвовать в спектакле «Тест на любовь». Актриса отметила, что каждый, кто осудил спецоперацию на Украине, должен за это «отвечать».

«Так быстро нетвойнистов еще не отменяли. Руководство театра пишет объяснительную в Минкульт», - сообщила Поплавская.

Кортнев в 2022 году выступил против проведения спецоперации. После этого, как писали ряд СМИ, он уехал в США. В 2024 году группа «Несчастный случай» провела гастрольный тур по Канаде и США, передает «Радиоточка НСН».

