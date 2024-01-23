Кортнев опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев прокомментировал информацию о якобы отмененном концерте в Москве 1 февраля.
Подобные сообщения музыкант назвал фейком.
«Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял», - цитирует Кортнева агентство РИА Новости.
На прошлой неделе СМИ сообщили об отмене концерта Кортнева в Ростове-на-Дону. Выступление должно было состояться 22 января. Музыкант заявил, что речь идет о переносе. Новой даты он не назвал.
Накануне в своих соцсетях лидер «Несчастного случая» анонсировал первый гастрольный тур группы по Северной Америке. С 3 по 8 февраля музыканты будут выступать в Канаде, с 9 по 18 февраля - в США, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кортнев опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля
- BMW заподозрили в занижении показателей выбросов от кроссовера X3
- Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ
- СМИ: Рублев нагрубил болельщику во время матча с Синнером
- На Украине переименовали город Новомосковск в Новую Самарь
- В Колумбии расследуют вступление россиянина Михаила Краснова в должность мэра
- СМИ: Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке
- Кардиолог: Тактильные прикосновения снижают уровень «гормона стресса»
- Умер актер из «Убойной силы» Александр Саюталин
- Минобороны Молдавии опровергло участие в учениях НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru