Кортнев опроверг информацию о концерте в Москве 1 февраля

Подобные сообщения музыкант назвал фейком.

«Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял», - цитирует Кортнева агентство РИА Новости.

На прошлой неделе СМИ сообщили об отмене концерта Кортнева в Ростове-на-Дону. Выступление должно было состояться 22 января. Музыкант заявил, что речь идет о переносе. Новой даты он не назвал.

Накануне в своих соцсетях лидер «Несчастного случая» анонсировал первый гастрольный тур группы по Северной Америке. С 3 по 8 февраля музыканты будут выступать в Канаде, с 9 по 18 февраля - в США, сообщает «Радиоточка НСН».

