Сценарист «Слова пацана» не увидел причин для запрета сериала
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, почему нельзя становиться на тропу зла, заявил в беседе с РБК сценарист фильма Андрей Золотарев.
Он признался, что не понимает, за что картину можно запретить. По его словам, сериал рассказывает о том, что зло всегда возвращается злом.
Сценарист отметил, что идея сериала возникла у режиссера Жоры Крыжовникова после ознакомления с периодом конца 1980-х годов. Золотарев заявил, что авторы сериала пытались исследовать это время.
Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева. Фильм повествует о молодежных группировках Казани в 1970-80-х годах.
Ранее сообщалось, что полиция не подтвердила взаимосвязь убийства подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru