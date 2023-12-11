Дочь Пересильд: Мама плакала в голос над сценами насилия в «Слове пацана»

Сыгравшая в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд, призналась, что ее звездная мама плакала над жестокими сценами проекта. Об этом девушка рассказала в онлайн-эфире с подписчиками в социальных сетях.

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Четырнадцатилетняя Анна сыграла роль Айгуль — возлюбленной одного из главных героев, которая попадает в уличную банду. В одной из серий героиня переживает насилие. Как отметила Анна Пересильд, она посмотрела эту серию вместе с мамой.

«И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала. Очень страшная серия, тяжелая», — поделилась юная актриса.

Кроме того, Пересильд-младшая рассказала о сцене поцелуя со своим сериальным возлюбленным Маратом, роль которого исполнил актер Рузиль Минекаев. По словам девушки, партнер ее поддерживал, «относился прямо как к сестренке». Актриса призналась, что поцелуй на съемочной площадке стал первым в ее жизни.

Между тем Роскомнадзор не выявил нарушений закона в сериале «Слово пацана», проект соответствует маркировке 18+, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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