Режиссер Учитель заявил, что был против съемок дочери в сериале «Слово пацана»

«Я сначала был даже против, потому что, зная немножко Аню, знал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась», — подчеркнул Учитель.

По словам режиссера, он поддерживал Анну во время съемок. При этом Учитель был уверен, что сериал об уличных подростках вызовет большое количество споров.

«Мы должны смотреть вперед. Сериал, наоборот, должен остановить тех, кто на пороге этого», — считает режиссер.

Проект режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сериале снялись в том числе Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Никита Кологривый. Анна Пересильд сыграла одну из главных ролей — девочки Айгуль.

