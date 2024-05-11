Дочь Канье Уэста исполнит первую роль в театре

Дочь рэпера Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян десятилетняя Норт Уэст сыграет первую роль в театре в спектакле «Король Лев». Об этом пишет E!Online.

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По данным издания, Норт Уэст присоединилась к постановке, приуроченной к 30-летию диснеевского фильма «Король Лев». Какую роль исполнит девочка, не уточняется. Премьера спектакля запланирована на 24 мая.

Ранее Норт Уэст вышла на сцену вместе с отцом, исполнив песни во время совместного выступления Канье Уэста с Ty Dolla $ign. В марте дочь рэпера анонсировала свой дебютный альбом, который будет называться Elementary School Dropout.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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