Дочь рэпера Канье Уэста анонсировала дебютный альбом

Юная артистка объявила о грядущем релизе на мероприятии, посвященном выходу нового альбома своего отца Vultures 2.

Норт заявила, что ее альбом будет называться Elementary School Dropout. Дату релиза она не назвала.

В конце 2023 года Норт дебютировала на сцене под псевдонимом Miss Miss Westie. Она присоединилась к выступлению отца в Майами.

Ранее модель и бывшая возлюбленная Уэста Эмбер Роуз обвинила его в издевательствах на протяжении многих лет, отмечает «Радиоточка НСН».

