Дочь рэпера Канье Уэста анонсировала дебютный альбом
Дочь американского рэп-исполнителя Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян 10-летняя Норт сообщила о скором выходе своего дебютного альбома. Об этом пишет портал HipHopDX.
Юная артистка объявила о грядущем релизе на мероприятии, посвященном выходу нового альбома своего отца Vultures 2.
Норт заявила, что ее альбом будет называться Elementary School Dropout. Дату релиза она не назвала.
В конце 2023 года Норт дебютировала на сцене под псевдонимом Miss Miss Westie. Она присоединилась к выступлению отца в Майами.
Ранее модель и бывшая возлюбленная Уэста Эмбер Роуз обвинила его в издевательствах на протяжении многих лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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